Храму Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Котельниках – 350 лет со дня основания

Этот старейший храм обладает богатейшей историей, насчитывающей более трех веков. Он был свидетелем важных событий, среди которых пребывание представителей царской семьи и визиты патриархов, а также пережил периоды разрушения и последующего восстановления.

В 1684 году храм был освящен самим Патриархом Иоакимом. В стенах храма молились молодые царевичи Петр и Иван Алексеевичи, а их мать, Наталья Нарышкина, передала храму ценную Казанскую икону Божией Матери – почитаемую святыню, которая дошла до наших дней, сохранив свою значимость, несмотря на все трудности и испытания.

В этот торжественный день архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий провел Божественную литургию, на которой присутствовали местные жители, гости города и глава городского округа Михаил Соболев.