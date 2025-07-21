Храму Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Котельниках – 350 лет со дня основания
Фото: [Администрация городского округа Котельники]
21 июля в Котельниках торжественно отметили 350-летие Храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Этот старейший храм обладает богатейшей историей, насчитывающей более трех веков. Он был свидетелем важных событий, среди которых пребывание представителей царской семьи и визиты патриархов, а также пережил периоды разрушения и последующего восстановления.
В 1684 году храм был освящен самим Патриархом Иоакимом. В стенах храма молились молодые царевичи Петр и Иван Алексеевичи, а их мать, Наталья Нарышкина, передала храму ценную Казанскую икону Божией Матери – почитаемую святыню, которая дошла до наших дней, сохранив свою значимость, несмотря на все трудности и испытания.
В этот торжественный день архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий провел Божественную литургию, на которой присутствовали местные жители, гости города и глава городского округа Михаил Соболев.
«От всей души поздравляю православных верующих с этим двойным праздником – 350-летием нашего храма и престольным праздником Казанской иконы Божией Матери! Желаю всем, кто чтит эту святыню, мира, добра и благодати Божией!» - поздравил Михаил Соболев.