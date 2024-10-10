Художественная выставка «Осенние сны листопада» проходит в Можайской библиотеке

Восхититься фееричными красками осени, которой были вдохновлены можайские художники, могут посетители выставки и просто прохожие. Дело в том, что картины выставлены непосредственно в витрине Можайской библиотеки. Жители и гости муниципалитета уже оценили столь креативный подход. Они с вниманием рассматривают работы. На выставке представлены яркие картины Елены Чернышевой, красочные пейзажи Людмилы Поздневой, проникновенные работы Татьяны Хоменко и запоминающиеся холсты Геннадия Соколова. На каждой картине мастеров запечатлены узнаваемые и любимые места родного края.

Депутат Совета депутатов Можайского округа Геннадий Петрович Соколов ведет активную общественную деятельность. Он признался, что испытывал тягу к художеству еще с ранних лет. Его прадед писал картины и был реставратором в Третьяковской галерее.

«Я начал серьезно увлекаться живописью и писать свои первые картины только к 50-ти годам. С радостью принял предложение выставить картины последних лет в витрине Можайской библиотеки. Ведь каждый художник стремится донести до простого человека красоту окружающего мира, которую тот подчас не замечает, в спешке и суете пробегая мимо нее», — отметил депутат.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

Геннадий Петрович выразил надежду, что красивая осенняя выставка найдет отклик в сердце каждого горожанина и гостя Можайского городского округа.

«Очень надеюсь, что люди будут хоть на несколько минут задерживаться возле огромной витрины нашей библиотеки, чтобы увидеть эту красоту. Я очень благодарен Евгению Долгачеву и другим нашим талантливым местным живописцам за многолетнюю поддержку и практические советы. Мечтаю, чтобы в Можайске возродился Союз художников, как было много лет назад», — отметил Геннадий Соколов.

Вниманию посетителей выставки также представлены работы ребят, которые занимаются в объединении «Радуга» в Доме детского творчества. Они также посвящены осенней тематике.