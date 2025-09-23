Хулиганы устроили погром на складе гуманитарной помощи для СВО в Благовещенске

В Благовещенске группа нетрезвых несовершеннолетних совершила акт вандализма на складе, где хранилась гуманитарная поддержка для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Русская община ZOV».

Согласно информации российского источника, группа школьников возрастом от 12 до 16 лет незаконно проникла на территорию склада, где они повредили и сломали ценные предметы.

Кроме того, вандалы вывели из строя оборудование, нанеся ущерб, оцениваемый более чем в один миллион рублей. На кровле здания подростки попытались поджечь упаковку с газовыми баллонами. После происшествия на месте инцидента были найдены пустые бутылки из-под алкоголя и следы рвоты.

Ранее сообщалось, что спальные мешки для участников СВО украли в подмосковном Дмитрове.