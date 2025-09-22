«Это же выходит диверсия»: в Подмосковье украли критически важные вещи для бойцов СВО

В подмосковном Дмитрове неизвестный похитил партию спальных мешков, предназначенных для отправки в зону спецоперации. Об этом сообщает издание REGIONS, ссылаясь на местные телеграм-каналы.

Инцидент произошел в помещении Внуковской общественной организации ветеранов войны и труда. По словам представителей организации, хищение было обнаружено в понедельник после того, как неизвестный посетитель закрыл за собой дверь. При этом ключи были только у владельцев нескольких компаний, которые отрицают свою причастность к пропаже.

«Скоро холода придут, и кому-то из парней помог бы теплый спальник, тем более кто на ПВН. А кто украл — вообще не завидую, это же выходит диверсия», — отметил житель Дмитрова, комментируя случившееся.

Ветеранская организация призвала похитителя добровольно вернуть вещи, которые с приближением холодов являются критически важными для военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуевском округе Подмосковья собрали гумпомощь для госпиталя имени Вишневского.