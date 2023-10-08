Хвала осьминогам и вареникам: какие необычные праздники отмечают 8 октября

Сегодня отмечают Всемирный день осьминогов, День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также День вареников.

Подробнее о праздниках рассказываем в нашем материале.

Всемирный день осьминога

Во всем мире 8 октября отмечают День осьминога — это один из праздников, который призван рассказать людям о различных морских обитателях.

Дата праздника выбрана не случайно: цифра 8 — это число щупалец подводного существа, а название месяца «октябрь» напоминает слово «octopus», что переводится как осьминог.

День работника сельского хозяйства

Праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проводят ежегодно в первой половине октября. В этом году его отмечают 8 октября.

Фото: [ freepik.com ]

Цель празднования — привлечь внимание к важной сфере труда и поблагодарить аграриев и фермеров за пользу, которую они приносят обществу.

День вареников

Еще один необычный праздник также отмечают 8 октября. Он посвящен известному во всем мире лакомству — вареникам.

Фото: [ freepik.com ]

Нетрудно догадаться, как именно празднуют День вареников. В эту дату принято собираться с близкими и пробовать давно полюбившиеся или новые рецепты этого блюда: с ягодами, творогом, грибами, сыром и шпинатом.

Ранее мы писали о значении начинок для вареников.