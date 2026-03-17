Хватит сваливать на возраст: найден способ вернуть мышцам силу в 80 лет

Специалистам удалось добиться регресса старческой хрупкости с помощью терапии стволовыми клетками. Итоги клинического испытания, в котором участвовали почти полторы сотни добровольцев, были обнародованы в издании Cell Stem Cell, передает Лента.ру.

Объектами наблюдения стали люди в возрасте от семидесяти до 85 лет, у которых диагностировали синдром старческой астении. Данное состояние характеризуется упадком мышечных сил, снижением выносливости и, как следствие, повышенной вероятностью травм, потери самостоятельности и попадания в стационар. Участникам эксперимента вводили препарат лароместроцел, созданный на базе мезенхимальных стволовых клеток, выделенных из костного мозга молодых здоровых людей.

Спустя девять месяцев после начала терапии ученые зафиксировали положительную динамику. Примерно у трети испытуемых состояние улучшилось настолько, что они перестали подпадать под диагностические критерии хрупкости. Наиболее показательным стал тест с ходьбой: пожилые люди, получившие максимальную дозировку, преодолевали за шесть минут в среднем на 63 метра больше, чем те, кому вводили плацебо.

Авторы работы полагают, что введение клеточного материала компенсирует естественное истощение пула стволовых клеток в организме. Это, в свою очередь, помогает бороться с хроническими воспалительными процессами, улучшает эластичность сосудов и активизирует регенерацию тканей. Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи призывают к осторожности: для окончательных выводов необходимы более масштабные испытания с привлечением большего числа пациентов.