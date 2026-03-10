«Хватит верить глупостям»: Мясников назвал одну важную процедуру для предотвращения смерти

Фото: [ Ребенок проходит обследование на современном томографе в Детском клиническом центре им. Л. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф ]

Известный врач и телеведущий в эфире программы «О самом главном» объяснил, почему бессмысленно делать дорогостоящее обследование, если нет симптомов. Об этом передает Лента.ру.

Александр Мясников, известный врач и телеведущий, в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» высказался о бессмысленности одного распространенного вопроса, касающегося профилактики инсульта. Выпуск с его комментариями доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Вопросы от доктора» специалист поинтересовался у участницы передачи, считает ли она необходимым ежегодно проходить МРТ головного мозга, чтобы предотвратить инсульт. При этом Мясников отметил, что сам вопрос содержит провокацию. Девушка дала отрицательный ответ, с чем ведущий полностью согласился.

Мясников назвал подобный подход глупым по своей сути. Он подчеркнул, что любое направление на магнитно-резонансную томографию головы с формулировкой «для профилактики инсульта» является ошибочным и необоснованным действием.