Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов, которые летели в направлении города. По его данным, уже четвертый БПЛА сбит за текущие сутки, передает Life.ru.

Перехват целей был осуществлен силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Это привело к задержке 20 рейсов: 13 вылетов и 7 прилетов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов.

