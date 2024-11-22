Идеи родителей волоколамских школьников получат гранты на 2 млн рублей

Волоколамские СОШ №3 и школа №2 попали в список победителей конкурса инициатив родительских сообществ, по итогу которого получат крупные денежные призы на реализацию своих интересных идей. Мероприятие провело Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ.

Учреждение №2 сможет воплотить в жизнь представленный на конкурсе проект: школьный музей. Создание такого пространства — давняя мечта учеников, педагогов и родителей. Премия в один миллион рублей поможет закупить новое оборудование. В планах учреждения: проводить классные часы, музейные уроки и уроки мужества, экскурсии и другие мероприятия. Экспонаты уже готовы занять свои места и давно бережно хранятся в школе.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского ГО ]

Волоколамская СОШ №3 тоже получила грант на миллион рублей благодаря интересному проекту «Туризм – школа жизни». В рамках работы туристического клуба «Романтики» планируют закупить оборудование для походов, в которых будут участвовать дети и родители. Это станет полезным опытом для школьников, позволит им вживую изучать окружающий мир, проходить обучающие занятия, в том числе по безопасности, мастер-классы, спортивные и другие мероприятия. Активные события будут проводить с участием спасателей Красногорского колледжа. Отмечается, что клуб в учреждении уже отправлял детей в поход. Группы научились обустраивать лагерь, пересекать разные препятствия и получили базовые навыки выживания в природе.

Отметим, что в конкурсе инициатив родительских сообществ победили 200 школ из 78 субъектов РФ. Благодаря этому в стране реализуют множество полезных, социально значимых и образовательных инициатив.