Идею шатурского студента поддержал премьер-министр РФ Мишустин

Студент Шатурского энергетического техникума Евгений Пыльцын принял участие во встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Мероприятие прошло в рамках Форума классных руководителей и выставки «85-лет СПО: сила в мастерстве!». Студент четвертого курса является амбассадором федерального проекта «Профессионалитет». На форуме Евгения наградили благодарственным письмом министерства просвещения России. Его предложение о ежегодном проведении Всероссийского форума амбассадоров «Профессионалитета» получило поддержку Михаила Мишустина.

Студент Шатурского энергетического техникума уверен, что встречи в подобном формате оказывают положительное влияние на получение знаний: студенты делятся опытом, рассказывают о практиках по взаимодействию со школьниками. По мнению студента, абитуриентам важно получать информацию о различных профессиях, встречаться с потенциальными работодателями из разных регионов, расширять кругозор.

Евгений — пример студента, который умело совмещает научную деятельность и активную гражданскую позицию, реализует социальные проекты и демонтирует высокую академическую успеваемость.