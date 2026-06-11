«Идет абсурдный суд». Что известно о конфликте Мироновой из-за сына?

Актриса Мария Миронова рассказала о судебном споре с бывшим мужем Андреем Сорокой, который добивается изменения порядка общения с их общим сыном Федором. Информацию об этом распространил Starhit.

По словам Мироновой, требования экс-супруга не учитывают плотный график мальчика, включая успехи в теннисе и дополнительные занятия. Она подчеркнула, что семья живет в Московской области, в 40 км от Москвы, и поездки в город отнимают много времени.

«Идет суд по поводу порядка общения с ребенком, к сожалению. И той стороной в требованиях и пожеланиях вообще не учитывается график сына. Если мы пойдем господину отцу навстречу, то должны будем перечеркнуть все Федины спортивные интересы, а также учебу в школе», — заявила актриса.

Она также опровергла обвинения в том, что она препятствует общению сына с отцом. Миронова отметила, что сама предлагала снимать детскую комнату для встреч, но Андрей Сорока отказывается приезжать в их дом и настаивает на встречах только за его пределами.

Ранее сообщалось о том, что шестилетний сын Марии Мироновой взял главный приз академии Рафаэля Надаля.