Иерей Свечников объяснил, когда душа покидает мир
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
После физической смерти человека его душа вступает в вечность, где земные представления о времени становятся условными. Об этом рассказал протоиерей Дионисий Свечников. Его разъяснения опубликовал портал «Азбука веры».
По словам священнослужителя, в первые два дня душе человека позволяется посещать близкие ей места, однако она не сможет навсегда привязаться к дому или родным.
На третий день, согласно церковному преданию, душа возносится к Богу для поклонения. Это событие и стало основанием для установления третьего дня как одного из главных дней молитвенной памяти.
Кроме того, протоиерей объяснил, что традиция поминать усопших на третий, девятый и сороковой день основана на древнем откровении, полученном преподобным Макарием Александрийским. Ему было явлено, как душа проходит через мытарства и предстает перед предварительным судом, что и определило эти сроки для особого молитвенного предстательства Церкви.
