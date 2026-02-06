Белорусский священник рассказал, можно ли фотографировать покойного в гробу

Священнослужитель из Минска, иерей Давид Бобров высказался о вопросе, который часто волнует родственников усопших: допустимо ли фотографировать покойного в гробу. С точки зрения религиозных канонов прямого запрета на это действие нет, передает его слова «Мiнская праўда».

Иерей объяснил, что фотографирование само по себе не является грехом и не нарушает отношений человека с Богом.

«С точки зрения отношений с Богом, как будто бы никаких проблем тут нету. Вопрос такой: А зачем вы фотографируете его?» — отметил священнослужитель.

Он подчеркнул, что прощание с умершим имеет глубокий сакральный смысл, и главным в этот момент должна быть молитва за душу усопшего, а не создание цифровых воспоминаний.

Особое внимание батюшка уделил поведению во время панихиды. Он отметил, что в этот важный момент лучше убрать гаджеты и полностью сосредоточиться на молитвенном общении, поддерживая тем самым и себя, и окружающих в правильном духовном настрое. Живую память об ушедшем человеке, по его мнению, следует хранить в сердце и добрых делах.

