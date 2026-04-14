Иеромонах Феодорит рассказал, что обязательно нужно сделать в Светлую седмицу
Пасха закончилась: 5 строгих запретов Светлой седмицы
С 13 апреля у православных христиан наступила Пасхальная неделя, которую также называют Светлой седмицей. Священнослужитель иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с aif.ru подробно описал, какие действия необходимы в этот период, а от каких лучше воздержаться.
«На этой неделе надо максимально часто ходить на службы. Что касается ограничений, то в Светлую Седмицу не проводятся венчания. Также служат панихиды, не служат молебны по усопшим, но записки на проскомидию подают», — рассказал он.
Как уточнил иеромонах Феодорит, формально заупокойные богослужения (панихиды) возобновляются в первое воскресенье после Пасхи.
«Но обычно их начинают служить в понедельник, а наиболее широко они служатся как раз во вторник, на Радуницу», — добавил собеседник издания.
Ранее священник Береговой предложил верующим давать выходные в пятницу и после Пасхи.