Игорь Брынцалов: «Будущее региона в наших руках»

«От нашего общего решения зависит развитие городов и поселков, строительство школ и поликлиник, благоустройство парков, обновление дорог и дворов. Приглашаю каждого найти время, прийти на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор. Будущее региона в наших руках!» — сказал Брынцалов.

До этого к жителям обратился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что Московская область — это, прежде всего, люди. Все изменения в регионе — это результат труда огромного числа людей.

«Мы строим школы, детские сады и больницы, развиваем дороги и транспорт, открываем новые производства, благоустраиваем города. Но за всеми этими проектами одна главная цель — чтобы людям здесь было комфортно жить, работать, растить детей и строить свое будущее», — сказал губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул важность участия в выборах и пригласил избирателей присоединиться к голосованию.

«Будущее региона зависит от решений, которые мы принимаем вместе», — заявил он.

В пятницу, 18 сентября, в Подмосковье откроются 3874 участковые избирательные комиссии. Проголосовать можно будет как традиционным способом с помощью бумажного бюллетеня на избирательном участке, так и дистанционно на портале vybory.gov.ru с авторизацией через «Госуслуги». Кроме того, жителям, имеющим ограничения по здоровью или иные уважительные причины не посещать участки, доступен надомный формат голосования. Прозрачность выборов в Подмосковье будут обеспечивать тысячи наблюдателей. Из них около 4 тыс. — от «Единой России».