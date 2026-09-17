Лишенные нейтрального статуса Кондратюк и Валиева выступят на шоу Каррильо в Мексике

Марк Кондратюк и Камила Валиева выступят на шоу Каррильо в Мексике

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Российские фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валиева, лишенные ISU нейтрального статуса, выступят на шоу Донована Каррильо в Мексике, говорится в пресс-релизе мероприятия.

В шоу примут участие известные фигуристы Луна Хендрикс (Бельгия), Ольга Микутина (Австрия), Александр Селевко (Эстония), Киган Мессинг (Канада), Роман Садовский (Канада), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), а также сам участник двух Олимпиад Каррильо.

Шоу пройдет в Мехико 3 и 4 октября.

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил Кондратюку и Валиевой нейтральный статус, но затем отозвал его после письма Федерации фигурного катания Украины. Российские фигуристы намерены добиваться справедливости во всех спортивных и судебных инстанциях.

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