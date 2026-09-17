Лишенные нейтрального статуса Кондратюк и Валиева выступят на шоу Каррильо в Мексике
Марк Кондратюк и Камила Валиева выступят на шоу Каррильо в Мексике
Фото: [ФФККР]
Российские фигуристы Марк Кондратюк и Камила Валиева, лишенные ISU нейтрального статуса, выступят на шоу Донована Каррильо в Мексике, говорится в пресс-релизе мероприятия.
В шоу примут участие известные фигуристы Луна Хендрикс (Бельгия), Ольга Микутина (Австрия), Александр Селевко (Эстония), Киган Мессинг (Канада), Роман Садовский (Канада), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), а также сам участник двух Олимпиад Каррильо.
Шоу пройдет в Мехико 3 и 4 октября.
Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил Кондратюку и Валиевой нейтральный статус, но затем отозвал его после письма Федерации фигурного катания Украины. Российские фигуристы намерены добиваться справедливости во всех спортивных и судебных инстанциях.