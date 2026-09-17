Сыгравший Арменку в «Реальных пацанах» актер Бежанян попал в ДТП

64-летний актер Армен Бежанян, прославившийся ролью Арменки в сериале «Реальные пацаны», попал в серьезную аварию на трассе Оса — Пермь в Пермском крае, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что актер, управляя BMW 5-й серии, начал обгонять другую машину, и в этот момент ехавший впереди автомобиль неожиданно сместился влево. После этого Бежанян съехал с дороги и вылетел в кювет, его машина пролетела около 30 метров и оказалась в овраге.

Автомобиль получил серьезные повреждения: разбиты передняя и задняя части, повреждены двери и помята крыша, в салоне сработали подушки безопасности. По словам очевидцев, машина пролетела между деревьями, не задев их.

Армен провел около часа в ожидании помощи, его заметили проезжавшие мимо водители. Сам актер назвал чудом то, что остался жив, и заявил, что не исключает версию о намеренном создании аварийной ситуации.

Бежанян, помимо актерской карьеры, построил политическую: он является действующим депутатом думы Осинского городского округа.

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