Единое полотно вместо заплаток: еще две дворовые территории привели в порядок в Волоколамске

В Волоколамске привели в порядок очередные две дворовые территории. Ремонт большими картами прошел во дворах на улице Кузина, улице Ново-Солдатской, а также в Ново-Солдатском переулке. Общая площадь обновленного покрытия приблизилась к 3 тыс. кв. м метров.

Основной объем работ выполнили на улице Кузина у дома № 5 и на улице Ново-Солдатской у домов № 6 и 10. Там заменили около 2 270 кв. м асфальта: старое покрытие сняли, а на его место уложили новый асфальтобетон.

В Ново-Солдатском переулке возле домов № 5 и 7 обновили еще 680 кв. м дворовых проездов. Изношенный слой здесь также заменили по технологии больших карт.

Суть этого метода в том, что асфальт укладывают цельным полотном. Стыков практически не остается, поэтому влага и температурные качели не так сильно разрушают покрытие. В итоге дворовые проезды служат заметно дольше.

«При ремонте большими картами асфальт укладывают единым полотном. За счет минимального количества стыков покрытие меньше подвержено воздействию влаги и перепадам температур, а значит, служит дольше», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова.

Обновленные участки стали удобнее и безопаснее для автомобилистов и пешеходов. Работы идут при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в рамках муниципальной программы «Чистый округ» на 2026–2031 годы. Следующий адрес — улица Энтузиастов: возле домов № 37 и 38 ремонт большими картами запланирован в ближайшее время.