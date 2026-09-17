Мечта, объединившая 191 страну: Сергей Кириенко раскрыл главное слово фестиваля молодежи

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко ответил на вопрос о том, что связывает участников МФМ-2026, приехавших из 191 государства. Общей для всех, по мнению спикера, оказалась мечта — видеть взаимное уважение и поддержку не только на фестивальных площадках, но и в повседневной жизни, сообщил newstracker.ru.

По информации издания, вопрос прозвучал на пресс-конференции форума. Его задала редакционный директор медиахолдинга 1MMA Диана Козлова. Она поинтересовалась, существует ли нечто объединяющее тысячи молодых людей из разных уголков планеты, — та самая единая мечта.

«Мне кажется, это мечта о том, чтобы чувство взаимного уважения, бережного отношения друг к другу, к ценностям и культуре каждого — чтобы оно существовало не только на фестивалях, а было в настоящей жизни», — ответил Кириенко.

Как отметил Кириенко, чаще других на фестивале звучало слово «счастье». Причем речь идет не о мимолетной радости от хорошо проведенного времени.

Кроме того, спикер поделился необычным организационным решением. Вопреки привычной практике расселять делегации компактно, на МФМ-2026 участников специально распределили так, чтобы представители разных стран жили бок о бок.

«В первый день это даже вызвало удивление, — признал он. — Но к концу именно это дало ту самую эмоцию счастья и радости».

Ранее сообщалось, что участники МФМ-2026 из разных стран обменялись на сцене плюшевыми чебурашками.