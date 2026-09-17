Почти 3 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2026 года

Почти 3 млн человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«С начала года почти 3 млн жителей региона прошли диспансеризацию. Регулярная проверка здоровья дает возможность вовремя заметить отклонения, получить консультацию врача и при необходимости начать лечение», — отметил он.

Пройти диспансеризацию можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Результаты обследования можно обсудить с врачом дистанционно в рамках телемедицинской консультации.

Диспансеризация — это ключевой инструмент реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», так как она помогает вовремя выявлять опасные болезни и сохранять здоровье граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.