«Я знал, как все будет»: звезда «Медиатора» Бурковский рассказал об отъезде из России

42-летний российский актер Андрей Бурковский, прославившийся ролями в сериалах «Кухня» и «Медиатор» рассказал о причинах отъезда из России в 2022 году, пишет Super.

В интервью иноагенту Юрию Дудю* Бурковский объяснил, что еще до событий 2022 года он не питал иллюзий относительно возможного развития ситуации в стране. По его словам, многое он понял благодаря работе над спектаклем «Мефисто», который был поставлен по роману немецкого писателя Клауса Манна «Мефистофель».

«Я знал, как это будет развиваться», — заявил артист актер.

При этом он отметил, что, хотя и знал, как будет развиваться ситуация, не ожидал настолько стремительного хода событий. Бурковский заявил, что для него происходящее было во многом очевидным, поэтому к возможному переезду он оказался внутренне готов. В конце 2022 года актер вместе с семьей уехал в США.

Ранее стало известно, что курсы покинувшего РФ Андрея Бурковского в Нью-Йорке подешевели вдвое.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.