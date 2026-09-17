Соболев осадил фаната, усомнившегося в честности победы «Зенита»
Форвард «Зенита» Соболев отреагировал на пост болельщика: «Закусывай, родной»
Фото: [ФК «Зенит»]
Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на комментарий одного из болельщиков в соцсетях после победы петербургского клуба над «Балтикой» (3:2).
Пользователь отметил, что «Зенит» смог победить только благодаря игре голкипера «Балтики» Евгения Латышонка, пропустившего три мяча. Напомним, Латышонок принадлежит «Зениту», а за «Балтику» выступает на правах аренды.
«Закусывай, родной», — ответил Соболев.
Форвард «Зенит» забил второй мяч своей команды ударом почти с центра поля. В этом эпизоде вратарь «Балтики» грубо ошибся.
Соболев после матча поддержал Латышонка, который в эпизоде с пропущенным голом неловко упал, и мяч от его рук отскочил в сетку ворот.