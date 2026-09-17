Не стало сыгравшей Варю Синичкину в сериале «Место встречи изменить нельзя» актрисы Натальи Даниловой

Советская и российская актриса Наталья Данилова умерла в петербургском хосписе после продолжительной болезни в возрасте 70 лет, сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где она служила в последние годы.

Данилова родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде. В 13 лет она случайно попала в кино и снялась в картине «Завтра, третьего апреля…», сыграв одну из центральных ролей — школьницу Машу Гаврикову. После школы Данилова поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии сразу на второй курс, в мастерскую Аркадия Кацмана, и окончила вуз в 1976 году.

Решающей для театральной карьеры стала дипломная работа по пьесе Эмиля Золя «Наследники Рабурдена», где Данилова сыграла мадам Вассар. Георгий Товстоногов, присутствовавший на спектакле, пригласил выпускницу в Большой драматический театр. Данилова проработала в БДТ с 1977 по 1992 годы. После смерти Товстоногова актриса ушла из БДТ, затем работала в «Приюте комедиантов», а позднее пришла в Театр имени Комиссаржевской.

Даниловой предложили роль Вари Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя». Один из эпизодов съемок оказался для актрисы тяжелым: она не смогла справиться с эмоциями, потому что незадолго до съемок потеряла ребенка. Владимир Высоцкий помог Даниловой собраться и продолжить работу. Фильм вышел в 1979 году и сделал Наталью знаменитой на всю страну. Голос Вари Синичкиной принадлежал другой актрисе — Наталье Рычаговой.

В 1980-е годы актриса сыграла главные роли в «Казначейше» и «Кто заплатит за удачу», появилась в образе Анны Одинцовой в «Отцах и детях», Пэт Фортескью в «Тайне „Черных дроздов“», Джейн в «Человеке-невидимке» и Елены Прозоровой в «Жизни Клима Самгина».

С 1999 года в ее фильмографии появились «Плачу вперед», «Разведенные мосты», «Империя под ударом», «Татьянин день», «Одна семья», «Семейный дом», «Крик совы», «Территория», «В созвездии Стрельца», «Чума», «Беловодье. Тайна затерянной страны» и «Крылья империи».

Актриса занималась и озвучанием: ее голосом говорили Оленна Тирелл, Селеса Баратеон и Мелесса Тарли в «Игре престолов», а также Мэри Элис в «Отчаянных домохозяйках».

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