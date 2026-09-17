Кузнецов резко отреагировал на слухи о нездоровой обстановке в «Сибири»: «Не знаю, кто такое чешет»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» высказался по поводу слухов об отсутствии в новосибирской команде нормального коллектива.

Такую информацию в программе «Держи передачу» озвучил журналист «СЭ» Алексей Шевченко. Он рассказал, что Кузнецов предлагал команде собраться и вместе обсудить проблемы, но на его призыв откликнулось лишь двое партнеров.

«Ерунда (заменено нецензурное слово — прим.) полная! Я не знаю, кто такое „чешет“. У нас дружный коллектив, и мы все поддерживаем друг друга. Никула (Степан Никулин — прим.), например, три года молчал, а теперь он снова разговаривает и шутки „травит“, что говорит о его комфорте в команде. Все новички чувствуют себя хорошо, и мы все вместе. Жены игроков дружат, и у нас хорошая связь с тренерским составом», — сказал Кузнецов.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» отметил, что он хорошо знаком с Шевченко, и при необходимости тот может легко ему позвонить и получить достоверную информацию.

«Сибирь» в пяти матчах набрала три очка и занимает предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ.

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