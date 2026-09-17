«Продала дачу и две квартиры»: Тамара Гвердцители избавляется от недвижимости в России

64-летняя оперная певица Тамара Гвердцители после эмиграции сохранила одну квартиру в Москве, ее стоимость составляет примерно в ₽130 млн. Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT, артистка постепенно продает недвижимость в России.

Сначала Гвердцители продала дом в Зеленограде — «дачу», где проходили творческие встречи с близкими и артистами. В доме была обустроена музыкальная зона со старинным пианино. Участок составлял 8 соток, а трехэтажный дом имел площадь 323 кв. м. Дом был куплен в 2009 году, а продан в октябре 2022 года за ₽20 млн.

Весной 2022 года артистка отменила концерты в России и уехала в Грузию, обосновавшись в Тбилиси. Следующими на продажу пошли две квартиры в московском ЖК «Ласточкино гнездо». Первая квартира площадью 141 кв. м на 4-м этаже была приобретена в 2001 году. Вторая квартира площадью 184 кв. м на 6-м этаже куплена спустя девять лет после первой. Первую квартиру певица продала весной 2024 года, ее оценка — ₽98 млн.

Ранее сообщалось, что ФНС приостановила операции по счетам компании Тамары Гвердцители.