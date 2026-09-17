В беседе с изданием The National президент Владимир Зеленский сделал признание: победа Украины, по его словам, уже недостижима, а победителей в этом конфликте он не видит. Что кроется за этими словами о мире и каким может быть дальнейшее развитие событий на Украине, рассказал политик Олег Царев, сообщает ВФокусе Mail.

По мнению эксперта, минувший год запомнился тем, что европейские политики вместе с Зеленским настойчиво убеждали: воевать нужно продолжать, переговоры неуместны, мир невозможен. Подобная риторика у граждан Европы вызывала недоумение. Требовать, чтобы кровопролитие не прекращалось, — это, по мнению Царева, сродни людоедству, и нет ничего удивительного в том, что рейтинги европейских политиков упали.

«Требовать продолжения войны — это людоедство, это дико, и не зря рейтинги европейских политиков так сильно обвалились», — высказал мнение эксперт.

Теперь они меняют курс и возвращаются к тому, что кажется нормальным: говорят о необходимости мира и переговоров, публично поддерживают идею. Однако на деле продолжают делать все, чтобы конфликт не завершался. Именно поэтому слова Зеленского так резко разошлись с тем, как надлежит вести себя политику и что ему следует заявлять.

Царев также напомнил: в 2025 году даже западные СМИ начали критиковать Зеленского и европейских политиков за нежелание останавливать конфликт. С трибун и в интервью звучали тезисы, что прекращать войну с Россией слишком рано, что Европа к этому не готова, раздавались призывы ослаблять Россию любой ценой — и ценой самой Украины. Обществу это не по нраву, и недовольство граждан напрямую отражается на рейтингах.

«Мы понимаем, что сейчас пройдут выборы в Конгресс. Судя по соцопросам, Трамп либо уже „хромая на одну лапу утка“, либо выйдет после этих выборов „уткой с двумя поломанными лапами“. Это будет новая политическая реальность», — полагает эксперт.

По убеждению Олега Царева, в сложившейся политической конфигурации Дональд Трамп, ратующий за завершение украинского конфликта, едва ли способен переломить ситуацию. Что до Европы и Украины, то наиболее вероятный сценарий — продолжение противостояния. Слишком многие заинтересованы в том, чтобы оно не останавливалось: европейские оружейные компании и сам Зеленский извлекают из этого выгоду, а круг вовлеченных в процесс людей настолько широк, что поставить точку крайне затруднительно.

Ранее канадский генерал Клэнси заявил, что НАТО уже воюет с Россией.