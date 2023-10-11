Игорь Брынцалов принял участие в открытии третьего филиала «Изобретариума» в Реутове
Фото: [Клим Березуцкий]
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил Реутов с рабочим визитов, в ходе которого принял участие в открытии третьего филиала знаменитого в Московской области «Изобретариума» с символичным названием «Изобретариум 3.0», в котором будут заниматься восемьсот детей.
Отмечается, что это крупнейший из восьми подмосковных детских технопарков, в котором с учетом нового здания будет обучаться свыше двух тысяч детей от 5 лет по более чем 40 образовательным программам.
«Я уверен, что новый центр будет показывать такой же высокий результат, как и первые два. А разработки ребят будут также заметны не только на уровне нашего региона, но и за его пределами», — подчеркнул спикер регионального парламента.
На ремонт здания и закупку оборудования в «Изобретариум 3.0» из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено порядка 100 млн рублей.
Как отметил Брынцалов, костяк сильнейших педагогов, опытных консультантов, современная обстановка с уникальным высокотехнологичным оборудованием — всё это не может не настраивать на новые открытия и креативные идеи.
«Желаю не останавливаться на достигнутом, постоянно развиваться, здесь замечательный коллектив, огромная поддержка со стороны главы округа, администрации, губернатора Московской области. Мы видим — то, что изначально задумывалось, реализовывается на практике, а это очень важно», — сказал Игорь Брынцалов в завершении.