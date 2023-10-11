Игорь Брынцалов принял участие в открытии третьего филиала «Изобретариума» в Реутове

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил Реутов с рабочим визитов, в ходе которого принял участие в открытии третьего филиала знаменитого в Московской области «Изобретариума» с символичным названием «Изобретариум 3.0», в котором будут заниматься восемьсот детей.

Отмечается, что это крупнейший из восьми подмосковных детских технопарков, в котором с учетом нового здания будет обучаться свыше двух тысяч детей от 5 лет по более чем 40 образовательным программам.

«Я уверен, что новый центр будет показывать такой же высокий результат, как и первые два. А разработки ребят будут также заметны не только на уровне нашего региона, но и за его пределами», — подчеркнул спикер регионального парламента.

На ремонт здания и закупку оборудования в «Изобретариум 3.0» из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено порядка 100 млн рублей.

Как отметил Брынцалов, костяк сильнейших педагогов, опытных консультантов, современная обстановка с уникальным высокотехнологичным оборудованием — всё это не может не настраивать на новые открытия и креативные идеи.