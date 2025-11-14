«Игрушка в чужих руках». В Москве подросток совершил поджог по указанию неизвестных

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, 16-летний юноша был доставлен в отдел полиции по Хорошевскому району.

По ее словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и мотивы произошедшего. Ирина Волк отметила, что по итогам проводимой проверки в отношении подростка будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с законодательством РФ.

При этом Московская прокуратура располагает предварительной информацией о том, что злоумышленник мог действовать не самостоятельно. По имеющимся данным, он выполнял инструкции, поступавшие от неизвестных лиц посредством телефонной связи.

Ранее сообщалось о том, что в Химках задержали подростка за поджог машины полиции по указанию незнакомцев.