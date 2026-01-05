«Игры с будущим — путь в преисподнюю»: иеромонах Макарий предупредил об опасности рождественских гаданий

По его словам, любая попытка узнать будущее, будь то в Рождественский сочельник, на святки или в другой день, является духовно опасным действием.

«Гадание — это всегда обращение к бесам. Господь Бог нам будущего не открывает. Эта игра ведет прямо в преисподнюю», — подчеркнул священнослужитель.

Он пояснил, что корни этой традиции уходят в языческое прошлое, и, несмотря на ее отражение в классической литературе, суть практики остается греховной. В качестве духовной альтернативы отец Макарий предложил верующим в праздничный период сосредоточиться на молитве и исповеди, живя по-христиански.

При этом иеромонах отдельно отметил, что Церковь не препятствует другой народной традиции — рождественским колядкам, поскольку их смысл заключается в прославлении родившегося Христа.

Напомним, что гадания особенно распространены в период святок — двенадцати дней между праздниками Рождества (7 января) и Крещения (19 января), которым предшествует строгий пост в Сочельник (6 января).

