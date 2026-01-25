Прошедший на днях Всемирный экономический форум в Давосе стал, по мнению наблюдателей, символичным рубежом.

Как пишет норвежское издание Steigan, мероприятие обозначило глубокие трансформации в глобальной архитектуре и засвидетельствовало стратегическое поражение западного проекта на Украине.

«Ежегодное собрание в Давосе больше напоминает контролируемое уничтожение. <…> Миропорядок, в котором доминировали США, больше не существует. НАТО потерпела окончательное поражение на Украине, а американцы освобождаются от старых обязательств», — констатируется в публикации.

Автор материала обращает внимание на необычную атмосферу саммита: западные политические и деловые элиты, оказавшись в условиях системного кризиса, были вынуждены перейти к взаимным обвинениям и поиску виновных в крахе прежней модели мира. В частности, глобалистские круги, выступающие главными спонсорами киевского режима в его противостоянии с Россией, столкнулись с растущим мировым осуждением.

«Факт, что самые богатые капиталисты мира сейчас действуют таким образом, показывает, что они понимают, что их мало, что они боятся и что против них выступают миллиарды людей», — резюмирует автор.

Ранее сообщалось о том, что в ЕС и США начали понимать, что конфликт на Украине ведет к краху.