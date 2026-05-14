ИИ-девушка ФераФима вытесняет живых блогеров в Вологде

В социальных сетях Вологды появилась необычная инфлюенсерша, пишет RuNews24.ru . Ее зовут ФераФима, у нее приятная внешность, поставленная речь и около месяца активной работы в кадре. Проблема лишь в том, что этой девушки не существует. Она — продукт нейросетей, который местные власти и туроператоры намерены сделать главным голосом регионального туризма. Новый цифровой персонаж уже комментирует развитие набережных и обещает вернуть реке Вологда статус главной транспортной артерии.

Вологодчина, известная своими кружевами и маслом, нашла нестандартный способ привлечения гостей. Вместо привычных амбассадоров или приглашенных звезд регион запустил ИИ-девушку ФераФиму. Ее образ создан нейросетями с оглядкой на историю: имя отсылает к селу Ферапонтово — жемчужине Кирилловского района, а внешность сочетает черты современной блогерши и былинной героини.

Задача у виртуальной ведущей вполне земная. ФераФима появляется в коротких вертикальных видео, чтобы агитировать подписчиков за речной туризм. Она детально объясняет, как преображается городская набережная, какие теплоходные маршруты открываются и почему ворота в большой речной путь начинаются именно здесь.

Кроме судоходства, ИИ-проводник успевает обсуждать визиты в котокафе, влияние Ивана Грозного на развитие города и другие локальные поводы. Кураторы проекта отмечают: такая легкая, визуально привлекательная подача нужна в первую очередь для привлечения молодежи, которая давно не читает брошюры, но смотрит ролики.

Однако Вологда не пионер в этой гонке. По всей стране регионы экспериментируют с искусственным интеллектом, и некоторые проекты выглядят гораздо футуристичнее.

Цифровые конкуренты: от Карелии до Сахалина

Самый технологичный пример — Карелия. Там с 2025 года в одном из отелей гостей встречает не просто картинка, а голограмма по имени Айно. Этот 3D-аватар, созданный на основе героини эпоса «Калевала», умеет вести реальный диалог. Айно рассказывает туристам о лесах и озерах на любые темы, причем ее лицо и голос списаны с реального человека — Марины Ноженко, победительницы конкурса «Лучший гид России».

Чуть дальше на восток экспериментируют с безумием. Сахалин в 2025 году завирусил ролик в стилистике «Симпсонов», где маяк Анива, медведи и гигантские крабы пляшут под музыку культового мультсериала. Это не ИИ-персонаж, а чистая нейросетевая анимация, но эффект дал тот же самый: ролик стал неформальной визиткой острова.

Иркутская область подошла к вопросу художественно. В 2023 году нейросеть сгенерировала фантастические портреты Байкала и Ангары в человеческом обличье — получились властелины водного царства. А Нижегородская область на выставке «Россия» на ВДНХ показала аватаров... рек Волги и Оки. Очеловеченные реки общались с гостями, проводили викторины и ругались (в шутку) друг с другом.

Мировой тренд: роботы вместо гидов

В мировом туризме ИИ давно прописался на постоянной основе. В немецком Бремерхафене, где река Везер впадает в Северное море, работает человекоподобный робот Pepper. Он встречает туристов с круизных лайнеров, показывает QR-коды и жестко, но дружелюбно объясняет, как не заблудиться в городе.

Китай создал цифрового Конфуция, отвечающего на вопросы о древней культуре, а также аватаров для Великой стены и Запретного города. Москва в 2024 году представила на ВДНХ девушку Гуинэль, которая зазывала гостей на экскурсии по столице.

Но вернемся к ФераФиме. Ее главное отличие от бездушных информаторов — интерактив. Кстати, задавать вопросы ИИ-девушке тоже можно, и нейросети за нее отвечают. Получается диалог, в котором одна сторона (Вологда) хочет показать себя современной, а вторая (турист) — просто любопытствует. И пока этот эксперимент смотрится живее многих официальных отчетов о развитии туризма.

Ранее сообщалось, почему туристы из России и мира массово поехали в Африку.