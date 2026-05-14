Не только сафари: почему туристы из России и мира поехали в Африку миллионами

Африканский континент в 2025 году принял более 80 миллионов иностранных туристов, что на 8% превышает показатели 2024 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

В отрасли уверены, что кризис на Ближнем Востоке стимулирует дальнейший рост турпотока в страны Африки в 2026 году. Крупные авиакомпании уже увеличивают число рейсов до Кении и ЮАР. При этом туристы теперь едут в Африку не только ради классических сафари. На континенте активно развиваются пляжный отдых, гастрономический туризм, экскурсионные программы по городам. Некоторые африканские страны стали чаще принимать международные конференции и форумы, а также вводят визовые послабления, что дополнительно подогревает спрос.

Тем не менее эксперты отмечают и проблемы: плохая транспортная доступность внутри континента, дорогие перелеты между странами и зависимость от ограниченного числа крупных авиаузлов. Несмотря на это, в туристической индустрии Африку называют главным претендентом на роль одного из новых центров мирового туризма в ближайшие годы. АТОР не уточняет долю российских путешественников в общем турпотоке, однако тренд свидетельствует о растущем интересе к африканскому направлению со стороны глобального рынка.

Ранее Турция и Египет стали главными all inclusive-направлениями.