ИИ как соучастник: Школьник из Флориды арестован за планирование убийства с помощью ChatGPT

Школьник из штата Флорида был задержан правоохранительными органами после того, как попросил чат-бот ChatGPT помочь ему в организации убийства своего товарища. Инцидент, по данным офиса шерифа, произошел прямо в стенах учебного заведения.

Сообщается, что 13-летний подросток отправил преступный запрос нейросети во время школьного занятия. Об этом немедленно стало известно помощнице директора школы, которая, не мешкая, проинформировала о происшествии полицию.

