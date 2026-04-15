ИИ не заменит, но прокачает: 38% россиян уже работают с нейросетями

Почти 38% участников опроса, проведенного сервисом hh.ru (материалы есть у «Газеты.Ru»), признали, что искусственный интеллект стал полезным рабочим инструментом. При этом полноценным членом команды нейросети пока не считают. Лишь 3% респондентов готовы назвать их равноправными участниками процессов.

Активнее всего ИИ применяют сотрудники 25–34 лет (33%). Молодежь до 24 лет не сильно отстает — 30%. Среди работников старше 45 лет этот показатель снижается до 20%.

Ожидаемо, что технологии ИИ чаще используют в маркетинге, рекламе и PR (68%), медиа (63%) и IT (59%). Гораздо медленнее внедрение идет в сферах с преобладанием физического труда: производство, сервис, безопасность (по 55%) и транспорт (53%).

По мнению опрошенных, ИИ не вытесняет человека, а повышает его эффективность. Уже 12% респондентов отметили рост конкурентоспособности бизнеса благодаря нейросетям, а 11% заявили о появлении новых, более интересных задач. Чаще всего позитивные изменения видит молодежь 18–24 лет: 17% говорят о росте продуктивности, 15% — о трансформации функций в сторону более интересных задач.

Региональными лидерами по приросту эффективности от ИИ стали Нижегородская область (22%), Воронежская (19%) и Пермский край (16%). Новые роли и задачи благодаря нейросетям чаще возникают у жителей Воронежской, Новосибирской областей и Москвы (по 15%). Всего в исследовании участвовали более 3000 россиян.

