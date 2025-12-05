ИИ-ностальгия для Путина: президент оценил креативный ролик про Индию и Россию

Видео посвящено истории дружеских отношений между Индией и СССР и их продолжению в современном сотрудничестве России и Индии. Ключевым элементом ролика стало воссоздание с помощью ИИ высказываний известных исторических личностей, в частности, космонавта Юрия Гагарина. Алгоритмы позволили «озвучить» архивные кадры или фотографии, сделав акцент на цитате первого человека в космосе.

«Индия сверху очень красива. Но на Земле она еще прекраснее. Она дорога тем, что здесь живут настоящие друзья», — говорит в видео советский космонавт, первый человек в космосе Юрий Гагарин.

Отметим, что запуск RT India сопровождался и другими яркими акциями, направленными на привлечение внимания индийской публики. Так, в Дели установили гигантскую матрешку высотой почти пять метров — узнаваемый символ России, адаптированный под формат уличной инсталляции. В Мумбае же использовали технологию световой проекции на здания, чтобы анонсировать начало вещания.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди определили курс сотрудничества до 2030 года.