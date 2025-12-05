«От танков до томографов»: Владимир Путин и Нарендра Моди определили курс сотрудничества до 2030 года

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подвели итоги масштабных переговоров в Нью-Дели. Лидеры не просто подтвердили особый характер отношений, но и дали им мощный импульс на годы вперед, сместив акценты в экономике и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча в столице Индии стала демонстрацией стратегической автономии двух держав. Ее главным итогом стала совместная декларация, которая определила дорожную карту сотрудничества вплоть до 2030 года. Пакет из 29 подписанных документов охватил практически все сферы — от атомной энергетики до фармацевтики.

Вместо простого наращивания поставок углеводородов и оружия стороны договорились о глубокой технологической кооперации. Речь идет о совместном производстве передовых оборонных систем, разработке малых атомных реакторов и даже создании в Калужской области фармацевтического завода по выпуску противоопухолевых препаратов. Россия поддержала амбиции Индии, заявив о поддержке ее кандидатуры в постоянные члены Совбеза ООН.

Ключевым практическим результатом для миллионов граждан может стать скорое введение 30-дневного безвизового режима для туристических групп. Экономический фундамент также укрепляют: почти весь двусторонний товарооборот, который по итогам года может достичь $100 млрд, уже обслуживается в рублях и рупиях. Для ускорения товарных потоков страны активизируют работу над транспортным коридором «Север — Юг» и устранением бюрократических барьеров.

Оба лидера подчеркнули, что их союз, выдержавший испытание временем, основан не на конъюнктуре, а на долгосрочном взаимном интересе и совпадении подходов к формированию многополярного мира.

Ранее президент Путин раскрыл в Дели свой принцип принятия решений.