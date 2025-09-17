Икона Николая Чудотворца прибыла в российский город

Жители смогут поклониться святыне в ВКК «Белэкспоцентр», а затем икона отправится по районам области. Об этом также сообщил телеграм-канал «Новости Белгорода и области».

Белгород встречает икону Николая Чудотворца, тесно связанную с одним из самых удивительных событий прошлого столетия, известным как «Зоино стояние». Верующие смогут поклониться святыне 17 сентября. После этого икона отправится в путешествие по разным уголкам области. История повествует о событиях новогодней ночи 1956 года. Рассказывают, что девушка по имени Зоя проявила неуважение к иконе Николая Чудотворца, осмелившись танцевать с ней. После этого, по преданию, она мгновенно превратилась в камень, не выпуская икону из рук.

Согласно преданию, Зоя оставалась в таком состоянии 128 дней, при этом признаки жизни сохранялись: сердце продолжало биться, а на коже остались отпечатки от иконы. Утверждается, что священники и милиционеры были свидетелями ее криков. По легенде, в доме появлялся таинственный старец, а в день Благовещения к Зое явился сам Николай Чудотворец. После этого Зоя вернулась к жизни и поведала о чудесных видениях, которые ей открылись.

