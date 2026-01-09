Известный тренер по фигурному катанию Илья Авербух высказал мнение о нецелесообразности показа летних Олимпийских игр 2026 года на российском федеральном телевидении. Свою позицию он объяснил двумя ключевыми аспектами: этическим и финансовым, пишет Sport24.

Авербух отметил, что приобретение прав на трансляцию представляет собой единый и очень дорогостоящий пакет, который нельзя купить выборочно, только на виды спорта с участием российских атлетов. По его мнению, платить значительные суммы за показ соревнований, от которых российская сборная в целом отстранена, неверно.

При этом тренер четко разделил общественную телевизионную трансляцию и личный просмотр. Он выступил категорически против любых запретов и блокировок для желающих увидеть Игры. Авербух заявил, что сам обязательно будет следить за выступлениями своих учеников — фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, которые, как ожидается, смогут участвовать в Играх-2026 в нейтральном статусе.

Ранее патриарх Кирилл заявил о том, что в России зарождается сверхцивилизация.