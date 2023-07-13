Илон Маск создал новую компанию xAI для разработки искусственного интеллекта

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил о том, что создал новую компанию для дальнейшей разработки нового искусственного интеллекта. Об этом миллиардер рассказал подписчикам в своих социальных сетях .

Вместе с анонсом от основателя, запустился и официальный сайт компании. На главной странице отмечается, что компанда xAI состоит из экс-сотрудников крупнейших IT-компаний. Слоган новой компании можно перевести, как «Пойми вселенную» (Understand the Universe).

Примечательно, что до этого Маск активно выступал за приостановку разработок в сфере ИИ и развития его способностей. Он, и еще несколько американских миллиардеров заявляли, что дальнейшее увеличение интеллекта и возможностей ИИ приведет к рискам и угрозе для всего человечества.

Основатель Tesla также предрекает использование нейросети в военных разработках в ближайшем будущем.