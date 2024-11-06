Ilta-Sanomat: Финляндия собирается открыть КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии собирается в качестве эксперимента в ближайшее время открыть границу с Россией, которая была полностью перекрыта практически год назад, сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

Отмечается, в случае положительного исхода «эксперимента» власти Финляндии могут возобновить работу еще одного контрольно-пропускного пункта на границе с РФ.

«Если… правительство решит провести эксперимент с открытием восточной границы, то, по данным источников, эксперимент будет проводиться зимой», — говорится в материале.

Как это вяжется с тем, что буквально пару недель назад, 24 октября, финская погранслужба прекратила работу остававшихся открытыми для перевозки дров двух КПП на границе с РФ, остается только гадать.