Именные стипендии главы Черноголовки вручили самым активным школьникам

«Поздравляю всех школьников с заслуженными наградами. Вы большие молодцы! Желаю успехов в учебе!» – заявил Глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Ребята проявили себя в разных направлениях, в частности, в искусстве и спортивной деятельности. Поощрены были и те школьники, кто достиг высоких успехов в учебе. Теперь в течение года они будут каждый месяц получать по 1500 рублей. Финансирование выделила Администрация города.

На церемонии присутствовали юные черноголовцы, которые показали высокие результаты на предметных олимпиадах различного уровня. По итогам нынешнего учебного года были отмечены 33 школьника. Каждый из них получил денежный сертификат от сумму от 25 до 100 тысяч рублей. Глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов высказал слова благодарности директору АНО «Центр городского развития» Олегу Егорову за выделение денежных средств для награждения детей.

Роман Хожаинов также поблагодарил ребят, которые стали финалистами II потока образовательного онлайн-проекта «Тим – юниоры».

«Браво нашим юным архитекторам!» – отметил глава округа.

Проект «Тим – юниоры» позволяет проявить свои таланты школьникам, которые разбираются в основах архитектуры, строительства и технологий информационного моделирования.