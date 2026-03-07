Импланты больше не нужны: российские стоматологи совершили прорыв в бюджетном лечении зубов

Ученые из Пензы нашли способ восстановить зубы без имплантации. Новая технология с использованием особого штифта продлевает срок службы зуба на десять лет и вдвое снижает затраты для пациентов, которым противопоказана классическая процедура, передает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

Специалисты Пензенского государственного университета предложили инновационное решение для пациентов, которым невозможно провести имплантацию зубов. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, новая методика основана на использовании усовершенствованного анкерного штифта, оснащенного дополнительной опорной площадкой.

Старший преподаватель вуза Екатерина Костригина пояснила, что данный элемент предназначен для депульпированных зубов, лишенных сосудисто-нервного пучка. Она отметила, что такие зубы не справляются с жевательной нагрузкой, поэтому для укрепления в корневой канал вводят штифт. Пензенские исследователи модернизировали эту конструкцию, добавив специальную площадку. Она изготавливается индивидуально из стального винта, имеющего резьбу в корневой зоне и головку крестообразной формы.

Благодаря такой площадке существенно увеличивается опорная поверхность, пломбировочный материал защищен от усадки, а жевательное давление распределяется более равномерно. При этом конструкция позволяет применять один штифт даже для зубов с разветвленной корневой системой.

Разработка не только ускоряет процесс реставрации, но и делает его значительно доступнее: итоговая стоимость для пациента будет в два раза ниже традиционных методов. Кроме того, прогнозируемый срок службы восстановленного зуба увеличивается на десять лет.

Научная новизна уже подтверждена патентом. Особую пользу изобретение принесет людям, страдающим сахарным диабетом или имеющим дефицит костной ткани альвеолярного отростка.