Организатор торгов (Продавец) — ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 28.05.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 07.06.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 11.06.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 73,4 кв. м., к. н. 50:15:0010123:223, по адресу: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина д. 32г, кв. 236. П.209-ГКБ от 27.04.24. Собств.: Гусаков К. А. Взыск: ПАО АК Барс. Цена: 11 145 675,20р.

2.Кв-ра, общ. пл. 61 кв. м., к. н. 50:11:0020410:8036, адрес: МО, г. Красногорск, д. Путилково, Путилковское ш., д. 4, к.2, кв. 333. П.219-ГКБ от 17.05.24. Собств.: Мелкумян Л. И. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 7 638 400,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 183,1 кв. м., к. н. 50:11:0020306:302, адрес: МО, Красногорский р-н, Сп. Отрадненское, вблизи с. Ангелово, МФЖК Ангелово-Резиденц, д. 6, кв. 154. П.220-ГКБ от 17.05.24. Собств.: Жигаева Е. В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 17 560 000,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 39,3 кв. м., к. н. 50:23:0030155:702, адрес: МО, Раменский р-н, с. п. Островецкое, д. Островцы, мкр. «Новые Островцы», ул. Баулинская, д. 4, кв. 223. П.223-ГКБ от 17.05.24. Собств.: Узунян С. Г. Взыск: ПАО Росбанк. Цена: 4 013 221,60р.

5.Кв-ра, общ. пл. 79,4 кв. м., К.н. 50:23:0000000:79004, адрес: МО, Раменский р-н, пос. Родники, ул. Большая Учительская, д. 21, кв. 31. П.224-ГКБ от 17.05.24. Собств.: Новикова Л.Б., Новиков Б.Г., Гринченко Е. Г. Взыск: ООО Нордент. Цена: 6 536 000,00р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Зем.уч., общ. пл. 33 800 +/- 129 кв. м., к/н: 50:08:0050133:64, адрес: МО, р-н Истринский, с. Павловская Слобода, в 500 м северо-западнее с. Павловская Слобода. П.178-ГКБ от 12.04.24. Собств.: ООО «Вымпелком-капитал». Взыск: ООО МКК Смирнофф Инвестмент. Цена: 108 886 700,00р.

2.Кв-ра общ. пл. 64,7 кв. м., к/н: 50:21:0090212:33992, адрес: МО, Ленинский р-н, р. п. Боброво, улица Лесная, д. 8, кв. 305. П.151-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Царевский Д. А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 706 560,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 33,1 кв. м., к/н: 50:41:0030310:1088, адрес: МО, г. Лобня, ул. Молодежная, д. 4, корп. А, кв. 1А. П.200-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Романов А. Е. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 3 356 480,00р.

4.Кв-ра, общ. пл. 35,9 кв. м., к/н: 50:22:0010105:13975, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Вертолетная, д. 18, кв. 230. П.202-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Красильникова Е. С. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 4 114 000,00р.

5.Кв-ра, общ. пл. 45 кв. м., к/н: 50:14:0030503:7595, адрес: МО, Щелковский р-н, го. Лосино-Петровский, р. п. Свердловский, ул. Строителей, д. 9, кв. 215. П.198-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Гаврин С. Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 187 160,00р.

6.Кв-ра общ.пл, 60,9 кв. м., к/н: 50:14:0030503:8597, адрес: МО, г. о. Лосино-Петровский, р. п. Свердловский, ул. Строителей, д. 3, кв. 178. П.181-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Лаврик А. В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 743 206,04р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 28.05.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 07.06.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 11.06.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра общ. пл. 44,1 кв. м., К.н. 50:28:0100307:1312, МО, г. Домодедово, с. Растуново, ул. Заря, д. 9, кв. 60. П.226-ГКБ от 17.05.24.Собств.: Егорова Н. М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 476 000,00р.

2.Кв-ра общ. пл. 66,8 кв. м., К.н. 50:19:0020101:6807, адрес: МО, Рузский г. о., р. п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 14, стр. 2, кв. 17-е. П.225-ГКБ от 17.05.24. Собств.: Саломахина Е. А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 668 000,00р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра общая пл., 44,8 кв. м. к. н. 50:06:0110602:1252, адрес: МО, Шаховской р-н, д. Дор, ул. Микрорайон, д. 4, кв. 10. П.112-ГКБ от 13.03.24г. Собств.: Снеткова Ю. В. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 970 360,00р.

2.Жил. дом, общ. пл. 44,3 кв. м., к/н: 50:35:0030405:1628; Зем.уч., общ. пл. 1500 +/- 27 кв. м., к/н: 50:35:0030405:449. Адрес: МО, р-н Луховицкий, п. Орешково, ул. Сиреневая, д. 48а. П.192-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Салапин Н. Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 232 766,90р.

3.Кв-ра общ. пл. 75,2 кв. м., к/н: 50:10:0080203:3496, адрес: МО, г. Химки, мкр. Новогорск, 1 квартал, ул. Ивановская, д. 12, корп. 3, кв. 45. П.153-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Калоев А. И. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 10 388 700,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011-87-77.