Индийские коллеги «Роскосмоса» получили поздравления за успешную посадку аппарата на Луну

Как сообщает агентство «РИА Новости» , «Роскосмос» поздравляет Индию с успешной посадкой «Чандраян-3» на Южном полюсе Луны.

Государственная корпорация «Роскосмос» поздравила индийских коллег с успешной посадкой космического аппарата «Чандраян-3» на Южном полюсе Луны. В госкорпорации отметили общечеловеческую важность исследований.

Индия установила новый рекорд, став первой страной в мире, которая успешно посадила космический аппарат на Южном полюсе Луны. Автоматическая космическая станция была запущена 14 июля и достигла лунной орбиты 5 августа.

Спускаемый модуль «Викрам» отделился от станции 17 августа и успешно выполнил две операции по снижению орбиты перед своей посадкой на Луну. Она в будущем имеет все шансы стать площадкой для освоения космоса.