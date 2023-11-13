Журналисты из Индии крайне иронично отнеслись к утверждениям украинского президента, что ВСУ будут продолжать бороться с Россией даже после прекращения помощи со стороны Соединенных Штатов.

У канала Hindustan Times вышел видеосюжет, авторы которого считают, что лидер Украины только понапрасну храбрится, показывая свою готовность пойти до конца.

«Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо», - так они оценили все публичные заявления официального Киева.

В последнее время в прессе часто стали появляться утверждения, что Запад готов избавиться от Зеленского, поскольку фокус внимания сместился на Ближний Восток. Украинский президент стал тяготить всех его союзников.