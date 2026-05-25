Инфляция добралась до билетов: почему жителям Липецка придется платить больше за каждую поездку

В Липецкой области утвердили новые тарифы на регулярные пассажирские перевозки, согласно которым стоимость одной поездки при безналичном и наличном расчете вырастет в начале лета. Об этом пишет Gorod48 .

Новая стоимость городского транспорта

В Липецке официально объявлено об изменении стоимости проезда в муниципальном и коммерческом общественном транспорте с начала лета. Соответствующее нормативное распоряжение утвердила руководитель регионального министерства торговли и ценовой политики Елена Мещерякова.

Согласно новым правилам, для граждан, использующих для расчета банковские или транспортные карты, цена поездки увеличится до 35 рублей вместо прежней тридцать одной единицы валюты. В случае оплаты бумажными деньгами пассажирам придется заплатить 40 рублей, тогда как сейчас данный способ обходится в 36 рублей.

Позиция транспортных компаний и расчеты властей

Инициаторами пересмотра действующих тарифов стали сами липецкие автоперевозчики, которые направили соответствующее обращение в профильное министерство 13 мая. Представители транспортного бизнеса настаивали на более существенном росте цен, предлагая установить планку в пределах от 36 до 48 рублей за одну поездку.

В ходе проведенного аудита государственные служащие установили, что реальные затраты на транспортировку одного пассажира в областном центре в действительности превышают 45 рублей. Однако, принимая во внимание высокий уровень социальной ответственности данного сектора, власти остановились на компромиссном варианте индексации.

Причины вынужденного повышения тарифов

Министр торговли и ценовой политики Липецкой области Елена Мещерякова пояснила, что эксперты ведомства тщательно проанализировали финансовые документы, предоставленные транспортными компаниями. В итоговые расчеты были включены исключительно те статьи расходов, которые напрямую зависят от объективных факторов инфляции.

По словам руководителя ведомства, старые цены уже очень давно перестали компенсировать фактические издержки на содержание автопарков. За последние несколько лет в стране резко подскочили цены на горюче-смазочные материалы, автомобильные шины, импортные и отечественные детали, а также выросли коммунальные платежи. Кроме того, важным аргументом в пользу изменения тарифа назвали дефицит кадров: транспортным предприятиям необходимо регулярно повышать зарплаты, чтобы мотивировать и удерживать опытных водителей.