Информацию о Госветклиниках Подмосковья теперь можно узнать на Геопортале региона

Жители Подмосковья теперь смогут найти информацию о любой областной Госветклинике на геопортале региона. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Любой желающий может найти нужную ветстанцию и всю необходимую информацию о ней: контактные данные, график работы, оказываемые услуги, а также записать питомца на прием», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Ознакомиться с клиниками можно здесь. На карте можно найти удобное учреждение и кликнуть на его иконку. Слева в меню появятся контакты, график приема и список оказываемых услуг. Отметим, что найти клиники Госветслужбы можно также в приложении Яндекс карты.