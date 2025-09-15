Инфракрасное зрение и суперпамять: стало известно, когда люди станут киборгами?

Президент Российской академии наук Геннадий Красников в эксклюзивном интервью РИА Новости заявил о сроках реализации технологий, которые кардинально изменят человеческую природу. По его мнению, первые полноценные киборги появятся уже в конце следующего десятилетия.

Глава академии подробно описал ожидаемые усовершенствования: человек получит возможность вживлять дополнительные модули памяти, оснащать себя инфракрасным зрением и значительно расширять диапазон слуха. Параллельно с этим робототехника эволюционирует до антропоморфных форм, обладающих эмпатией, что сделает визуальное различие между человеком и машиной чрезвычайно сложным.

Ключевым условием для этого технологического скачка Красников назвал развитие сетей связи нового поколения – 5G и 6G. «Именно они позволят создать мощные суперкомпьютерные центры, необходимые для обучения автономных роботов», – пояснил ученый.

Ранее сообщалось о том, что китайский робот-гуманоид София временно трудоустроилась в Химках.