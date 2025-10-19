Иностранные врачи получают дипломы за необычные «сделки»

В российских клиниках растет число иностранных врачей, многие из которых проходят обучение и ординатуру в российских вузах. Часть специалистов вызывает вопросы по уровню владения русским языком и профессиональной подготовке, сообщает progorodchelny со ссылкой на cdn.regnum.

Один из случаев привлек внимание СМИ: врач по имени Фарход получил диплом, заплатив за него «тремя баранами». Пациенты отмечают, что он плохо говорит по-русски и ищет диагнозы в интернете. В отдельных поликлиниках большая часть кабинетов занята иностранными медиками из Азии и Кавказа.

Случаи использования поддельных документов фиксируются, в том числе среди нейрохирургов. Фарход однажды посоветовал пациентке с проблемами почек соблюдать 20-часовой пост по религиозным мотивам, что вызвало жалобу в администрации больницы.

В России сохраняется острый дефицит медицинских работников: не хватает около 150 тыс. человек, включая почти 50 тыс. врачей. Минтруд прогнозирует, что к 2030 году понадобится привлечь до полумиллиона новых специалистов.

Молодые российские врачи нередко переходят в частные клиники, меняют профессию или уезжают за границу, что увеличивает потребность в иностранных специалистах. Для сравнения, в Великобритании почти половина врачей — иностранцы.

Эксперты считают, что при грамотной системе можно удерживать российских специалистов и одновременно привлекать подготовленных врачей из-за рубежа. Российские вузы уже открывают филиалы в африканских странах для подготовки медицинских кадров.

В обществе обсуждаются возможные изменения: экзамены по русскому языку для иностранных врачей будут сохранены, несмотря на первоначальные предложения законодателей. В этом году квота на приезд мигрантов увеличена с 156 до 235 тыс. человек, а политика открытых дверей сохраняется.

