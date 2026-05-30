«40 млн лет в ловушке». В Калининграде обнаружили уникальный янтарь с пером птицы

На Пальмникенском месторождении, расположенном в поселке Янтарный Калининградской области, палеонтологов ожидало редкое открытие — кусок балтийского янтаря-сукницита, возраст которого оценивается в 40 миллионов лет, с пером древней птицы внутри.

Информация об этом поступила из пресс-службы Музея Мирового океана — именно туда был передан на хранение образец окаменевшей смолы.

«Судя по размеру, оно принадлежало мелкой птице — возможно, древолазам, таким как синица или поползень. Строение пера простое: удлинённый стержень с целым очином, от которого отходят короткие бородки. Кончик, к сожалению, обломан. Кроме пера, в янтаре застыли многочисленные растительные включения древесной трухи», — отметил старший научный сотрудник отдела природы Музея Мирового океана Николай Мартынович.

После серии экспертиз специалисты подтвердили подлинность находки: янтарь источает хвойный аромат, на его поверхности отсутствуют швы от склеивания или следы заливки, а также какие-либо признаки искусственного состаривания. В музее подчеркнули, что подобные экземпляры встречаются крайне редко. На сегодняшний день в России известно всего два образца янтаря с птичьими перьями внутри, и оба находятся в коллекции Калининградского музея янтаря.

Руководство Музея Мирового океана пока не приняло окончательного решения о статусе полученного образца как музейного экспоната. Не исключено, что посетители увидят его на временных выставочных проектах уже в текущем году. Для палеонтологов же эта находка открывает возможности воссоздать обстановку древнего «янтарного леса» и изучить условия обитания живших там существ, в том числе птиц.

Ранее сообщалось о том, что под Калининградом обнаружили янтарь с полностью сохранившимся древним тараканом.